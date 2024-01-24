إعلام عبري: 200 جندي من الاحتياط قُتلوا منذ بداية الحرب على غزة

وطن: أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الليلة، بمقتل 200 من جنود الاحتياط الإسرائيليين، منذ بداية الحرب على غزة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن الاحتلال مقتل 24 جندياً إسرائيلياً، خلال 24 ساعة، منهم 21 عسكرياً من قوات الاحتياط خلال عملية تفجير مبنيين في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، نفذتها المقاومة.

ومع مقتل هؤلاء، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء المعارك البرية في القطاع، إلى 221، بحسب ما أفاد به المراسل العسكري في قناة "كان" العبرية، إيتاي بلومنتال.



في غضون ذلك، توقّعت معطيات شعبة التأهيل في وزارة الأمن أن يكون هناك 100.000 معوّق في جيش الاحتلال بحلول عام 2030، بحسب ما أورد إعلام إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 4500 جندي أُصيبوا، منذ بدء الحرب، بحيث يُضاف نحو 60 جريحاً جديداً كل يوم.

يُذكَر أنّ ما تبثّه المقاومة من فيديوهات يُثبت أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى كثيراً مما ينشره الاحتلال، إذ تشدّد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابتها على نشر الأعداد الحقيقية، في محاولةٍ لإخفاء حجم الخسائر التي تتكبّدها.