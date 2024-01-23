أنفاق المقاومة التحدي الأكبر أمام جيش الاحتلال

وطن: ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ أنفاق كتائب القسام تواصل تحدي جيش الاحتلال ، على رغم استمرار القتال العنيف في خان يونس.

وبيّنت الصحيفة أنّ هناك "خلايا صغيرة وقاتلة من عناصر حماس تختبئ في الأنفاق وبين أنقاض المباني".

وأوضحت أنّ تقديرات جيش الاحتلال تبيّن أنّ البنية التحتية تحت الأرض لحماس "متفرعة وأكبر كثيراً مما كان تعتقد قيادة "الجيش" في البداية، وتمتد مسافة 480 كيلومتراً، مضيفةً: "لن نتمكن من تفجير جميع الأنفاق".

كذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنّ "كبار قادة جيش الاحتلال يدركون الآن أن أنفاق حماس أكثر تعقيداً مما يعتقدون، وأنّ الجيش لن ينجح في تدميرها".



في المقابل، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، قولهم "إننا قد نفقد مكاسب غزة بسبب الافتقار إلى استراتيجية ما بعد الحرب"، موضحين أنّ "شبكة أنفاق حماس أكثر اتساعاً من تقديرات الجيش الإسرائيلي".

واشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اسرائيليين أن الأنفاق تمتد لمسافة تزيد عن 300 ميل في جنوب قطاع غزة فقط

وأضافت واشنطن بوست أن على جيش الاحتلال الحفاظ على مناطق سيطرته لا السيطرة على أرض جديدة