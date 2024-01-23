الاحتلال يغلق مداخل "خربة المكحل" جنوب غرب جنين بالسواتر الترابية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خربة المكحل القريبة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية.

وقال ممثل الخربة وليد المكحل، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، قبل أن يغلق مداخلها والطرق الفرعية المؤدية لها بالسواتر الترابية.

وأضاف أن قوات الاحتلال هددتهم بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الخروج من الخربة أو الاقتراب من السواتر الترابية.

وأشار المكحل إلى أن الخربة محاصرة بالبؤر الاستيطانية، وتتعرض لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال التي تداهم منازل المواطنين وتنكّل بهم، وتمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لزراعتها والعناية بها.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال استولت قبل نحو أسبوعين على مركبتين من الخربة، كما أقدم مستوطنون قبل شهر على قطع أشتال زيتون وتخريب وتكسير عدادات المياه الخاصة بالمزارعين، موضحا أن الخربة يقطنها 56 مواطنا.

وأكد أن الاحتلال يواصل التضييق على المواطنين بهدف تهجيرهم قسرًا من الخربة والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات، مناشدًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والجهات ذات الاختصاص الوقوف إلى جانب المواطنين وتعزيز صمودهم في أرضهم كي يتمكنوا من التصدي لإجراءات الاحتلال.