كبار قادة حماس رفضوا مغادرة غزة ..حماس ترفض مقترح الاحتلال الأخير

وطن: نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن مسؤول مصري كبير، قوله إنّ "إسرائيل" اقترحت وقف إطلاق النار لمدة شهرين، تفرج بموجبه حركة حماس عن أسرى إسرائيليين لدى المقاومة، مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى "إسرائيل".

وبموجب الاقتراح، سيتم السماح ليحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.

كذلك، قال المسؤول إنّ قادة حماس، رفضوا مغادرة غزة، ويطالبون "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.