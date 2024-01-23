ندوة سياسية حول مهام رفيقات حزب الشعب في دعم (نداء فلسطين)



وطن: نظم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية - الإطار النسوي الجماهيري لحزب الشعب الفلسطيني - ندوة سياسية، مساء أمس، عبر تقنية (زوم) لمناقشة مبادرة وحملة (نداء فلسطين- نداء الوحدة والمقاومة والصمود)، وذلك بحضور الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية.

تناولت الندوة التي أدارتها عضو اللجنة المركزية وعضو الهيئة القيادية للاتحاد، الرفيقة حنين زيدان، بمشاركة حشد من رفيقات ورفاق الحزب ومن عضوات اتحاد لجان المرأة العاملة، مضمون وأهداف (نداء فلسطين) والمهام الحزبية والجماهيرية لرفيقات الحزب وعضوات الاتحاد على صعيد توسيع وتعزيز حملة النداء وإنجاح أهدافه.

وتعتبر هذه الفعالية لاتحاد لجان المرأة، الثاني ضمن سلسلة لقاءات وندوات سياسية تعبوية خلال شهور الثلاث الماضية.