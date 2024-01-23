انتشال 20 شهيدا غرب غزة و4 شهداء في قصف استراحات تؤوي نازحين بخان يونس

وطن: قالت مصادر طبية إن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، تم انتشالهم من منطقة غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن حجم الدمار كبير جدا في البنايات والمنازل والشقق السكنية والبنية التحتية في منطقة غرب غزة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استراحات تؤوي نازحين بشارع هارون الرشيد الساحلي غرب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلة، حيث نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح المجاورة.

وأوضحت ذات المصادر، أن دبابات الاحتلال تواصل الانتشار في محيط مباني جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، في وقت قالت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن سيارات الإسعاف تحاول فتح ممرات بديلة لتسهيل حركة الوصول إلى مستشفى الأمل في خان يونس، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه بسبب إطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف أن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مبان في مستشفى ناصر في خان يونس.