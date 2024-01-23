الجامعة العربية الأمريكية تطلق برنامج إرشادي بهدف التطوير المهني لطلبة الطب وتوسيع شبكاتهم الاجتماعية وتعزيز التعلم المتبادل

وطن: أطلقت الجامعة العربية الأمريكية برنامج ارشادي “Mentoring Programme” بالشراكة مع جامعة أكسفورد التي أطلقت البرنامج الارشادي OxPal-AAUP Mentoring Programme، بهدف خلق روابط طويلة الأمد بين طلبة الطب في الجامعة العربية الأمريكية والأطباء في المملكة المتحدة.

وأوضح عميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مالك زبن، أن الهدف من البرنامج التطوير المهني للطلبة وتوسيع شبكاتهم الاجتماعية بالإضافة إلى تعزيز التعلم المتبادل، مشيرا إلى أن البرنامج يترتب عليه الكثير من الفوائد الأكاديمية على المستوى الشخصي و التوجيه المباشر من قبل أطباء ذوي خبرة لتقديم الدعم والإرشاد وتوفير الموارد العلمية والتشبيك معهم، بالإضافة إلى التطوير المهني والوظيفي لطلبة الطب، ونصائح كيفية التعامل مع دراسة الطب والامتحانات الاختيارية الطبية في المملكة المتحدة، والتركيز على المشاريع البحثية.

وأضاف قائلا "إن الشراكة مع جامعة أكسفورد تأتي لتعزيز التوجهات الاستراتيجية للجامعة من رؤية مستقبلية تهدف إلى الاستثمار في تطوير مهارات الطلبة، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، والتشبيك العالمي مع الجامعات الشريكة، واليوم طلبة السنة الرابعة في الطب البشري يقفون أمام فرصة ذهبية لصقل خبراتهم العلمية والعملية".

يشار إلى أن هذه الشراكة جاءت تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات والجهود التي قام بها الدكتور مالك زبن عميد كلية الطب البشري مع المختصين في جامعة أوكسفورد من خلال زيارات العمل التي قام بها خلال الفترة الماضية.