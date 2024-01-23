عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على خان يونس

وطن: استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض منذ أيام لقصف صاروخي ومدفعي مكثف، ازدادت حدته الليلة الماضية.

وحسب مصادر طبية، فقد استُشهد مواطن جراء إطلاق النار من مسيرات الاحتلال أمام مدخل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، الذي يتعرض لقصف متواصل.

وانتابت حالة من الهلع الشديد النازحين في محيط المستشفى المذكور، بسبب القصف المتواصل، فيما تعرضت حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر، في محيط مجمع ناصر الطبي، بسبب عشرات الشظايا التي تطايرت في محيطه.

وارتقى سبعة شهداء من عائلة أبو خضير، جراء قصف خيامهم في منطقة مواصي بخان يونس.

وأفاد الهلال الأحمر، بارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى، إثر استهداف الاحتلال أي جسم متحرك في خان يونس، فضلا عن أن المداخل والمخارج إلى المحافظة باتت شبه معدومة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ونحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين،