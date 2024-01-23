برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في غزة لا يزال قائما

وطن: قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وإن خطر حدوث مجاعة في القطاع لا يزال قائما.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، "من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في الشمال".

وأضافت "كميات قليلة جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة... أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائمًا إلى حد كبير".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم الـ109 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

وتضع سلطات الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لا يكفي ما يصل لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، أرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 63354 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقـودين، منذ بدء العدوان.