مستوطنون ينفذون أعمال حفر بمحاذاة عرب المليحات شمال غرب أريحا تمهيدا للاستيلاء على مزيدا من الأراضي

وطن: نفذ مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر قرب تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،أن مجموعة من المستعمرين ترافقها آليات ومعدات حفر بحماية جيش الاحتلال، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف في الأراضي المجاورة لتجمع عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضاف، أن أعمال الحفر هذه تأتي لبناء مساكن وكرفانات للمستعمرين، على نحو 500 دونم في المعرجات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي لتطويق وخنق حركة المواطنين الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى المنطقة.