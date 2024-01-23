الاحتلال يردم بئر مياه في راس عطية جنوب قلقيلية

وطن: ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئر مياه في بلدة راس عطية، جنوب قلقيلية.

وأفاد مدير دائرة الخدمات المساندة في مديرية الزراعة ياسر مراعبة، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وردمت بئر القرية التي تعود ملكيتها لجمعية راس عطية الزراعية، وتخدم عدة تجمعات سكنية وهي "راس طيرة، والضبعة، ووادي الرشا".

وأضاف أن البئر تستفيد منها أكثر من 400 مزارع، لنحو 1500 دونم زراعي، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المادية التي تسبب بها الاحتلال تقدر بنحو 100 ألف دولار.