الجبهة الشعبية: العدوان على اليمن عدوان على فلسطين وشراكة في الإبادة

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان العدوان المستمر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، هو جزء من الشراكة الغربية الواضحة في حرب الابادة ضد شعبنا في فلسطين، وامتداد لمساعي هذه الدول لتدمير المنطقة والتنكيل بشعوبها.

وشددت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن العدوان الذي ادارته الولايات المتحدة عبر وكلائها ضد اليمن لأكثر من سبعة سنوات كان خدمة لمشروعها الاستعماري في المنطقة ورأس حربته المشروع الصهيوني، وجزء من الحرب على الشعوب وقوى المقاومة.

واعتبرت الجبهة أن مواجهة هذا العدوان الشامل على الأمة العربية والمنطقة، يتطلب مواقف عربية ترتقي لمستوى تضحيات الشعوب، ومغادرة مواقع الارتهان والمذلة والإذعان للقوى الاستعمارية، واتخاذ مواقف جدية للدفاع عن وجود الأمة العربية ومستقبل أجيالها.

وأكدت الجبهة ان المطلوب اليوم اولا هو رفع الحصار بكل اشكاله جغرافيا وماليا وسياسيا، عن اليمن تماما كما هو مطلوب رفع الحصار فورا عن غزة وعن سائر بقاع وقوى المقاومة، ودعمها وتمكين ادوات مقاومتها.

ودعت الجبهة كافة القوى السياسية العربية، وأحرار العالم لرفع الصوت وتصعيد النضال في وجه هذه الحرب العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة على شعوب المنطقة.

واختتمت الجبهة أنها على ثقة من انتصار المقاومة في اليمن وفلسطين وفي كل جبهات التصدي للعدوان على منطقتنا، وأن العدو الأمريكي كما العدو الصهيوني سيخرج من أرضنا العربية مهزوما مدحورا، وأن التاريخ قد قدر لهذا الجيل من امتنا ان يخوض هذه المواجهة ويحمل امانتها ويواجه اعبائها، فهذا امتحان لمعدن الأمة العربية و مواجهة مصيرية لأجل وجودها ومستقبل أجيالها.