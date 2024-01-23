"صباح صعب لا يطاق وأخبار مفجعة".. هكذا علق مسؤولون "إسرائيليون" على مقتل 21 جندياً في غزة

وطن: استفاق الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء على صدمة كبيرة، بعد الإعلان عن مقتل 21 ضابطا وجندياً من جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث قال رئيس دولة الاحتلال إنه "صباح صعب لا يطاق"، بينما عبّر مسؤولون إسرائيليون عن صدمتهم بعد الإعلان عن "الخبر الفاجعة".

في أول تعليق له على الحادث، قال رئيس االااحتلال إسحاق هرتسوغ: "صباح صعب لا يطاق، حيث يتم سقوط المزيد والمزيد من أسماء أفضل أبنائنا.. المعارك الضارية تجري في مساحة صعبة للغاية، ونحن نعزز جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يعملون بتصميم لا نهاية له لتحقيق أهداف القتال".

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" : "بالنيابة عن الأمة بأكملها، أعزي العائلات وأصلي من أجل شفاء الجرحى. حتى في هذا الصباح الحزين والصعب نحن أقوياء ونتذكر أننا معاً سنفوز" على حد تعبيره.

بينما علق وزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، على حادث مقتل 21 جندياً قائلاً: "أخبار مفجعة هذا الصباح، تعازيّ من أعماق قلبي لعائلات الأبطال، شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم بقلب مكسور ومتألم، التزامنا هو أن سقوط الأولاد لن يذهب سدى".

فيما قال وزير الحرب ، يوآف غالانت، تعليقاً على الحادث: "هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، وسقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب".

بينما قال وزير الامن القومي ايتمار بن غفير "صباح صعب ومؤلم... القلب منكسر" الآن أصبح الأمر أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: لا يجب أن تتوقف الحرب

بينما قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال ايلي كوهين "صباح صعب للغاية ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا".

اما رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقد قال "صباح صعب لا يطاق مع الأخبار المريرة عن سقوط 21 جندياً من جنود "الجيش" في الاحتياط.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس "صباح صعب لشعب إسرائيل بأكمله مع كارثة مقتل 21 عسكريا"