الإدارة الأمريكية: لا نؤيد وقفا شاملا لإطلاق نار في غزة بل "فواصل إنسانية"

وطن: لاتزال الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لارتكاب المجازر وحرب الابادة في قطاع غزة، رافضة وقف اطلاق النار في غزة.

ومنذ اليوم الاول تشارك واشنطن بعتادها وذخائرها وضباطها ومستشاريها في العدوان على غزة، وهي ترفض وقف كامل لاطلاق النار، لكنها توافق على ابرام ما تسميه "هدن انسانية"، اي الاستراحة لايام فقط بين كل مجزرة ومجزرة، وبين عمليات القتل.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تؤيد وقفا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة، بل تؤيد فقط "الفواصل الإنسانية" بهدف إخراج الأسرى وإيصال المساعدات إلى المنطقة.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين بالعاصمة واشنطن.

وردا على سؤال عن تزايد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال كيربي: "هذه هي الخطة العسكرية للإدارة الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية تدعم النهج الإسرائيلي في القضاء على حماس، ولكن تحض أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين".

وأوضح كيربي أن "إسرائيل تحارب ضد حركة حماس ولديها الحق في الدفاع عن نفسها".