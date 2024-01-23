هرتسوغ: "صباح صعب لا يطاق" .. الاحتلال يعلن مقتل 21 ضابطا وجنديا في معارك غزة

رم الله - وطن: أقر جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بمقتل 21 من ضباطه وجنوده في حادثة تفجير المباني بجنوده وسط قطاع غزة.

وكشف الاعلام العبري، تفاصيل جديدة حول ما وصفته بـ "الحدث الأصعب" الذي تعرضت له قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معاركها البرية في قطاع غزة الليلة الماضية في القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال حول مقتل الضباط والجنود في معارك غزة، إن "مقاومين أطلقوا عدة قذائف "أر بي جي" تجاه مبنى كان مفخخًا من قبل جيش الاحتلال استعدادًا لتفجيره ما أدى إلى انهياره على من فيه من القوات جنوب قطاع غزة".

وبينت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم أن الحدث كان في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، وأن الاستهداف كان بصواريخ (آر بي جي) ومضادة للدروع، وقد استهدف مبنيان كانت تعمل قوات الاحتلال على تفخيخهما، وكانت تضع كمية كبيرة من الألغام إلى جوارهما، إضافة لوجود دبابة كانت في المنطقة.

وأوضحت أن ما حدث هو إطلاق الصواريخ على المبنيين أدى إلى انفجار الألغام وتدمير المبنيين على من فيهما من جنود.

وقالت وسائل إعلام عبرية ان ما حصل اليوم في غزة تراجيديا مرعبة ويذكرنا بكارثة صور التي وقعت في لبنان، مضيفة "كارثة كبيرة وعدد من الجنود القتلى لا يمكن احتماله" بينما قال رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ: "إنه صباح صعب لا يطاق تدور المعارك العنيفة في منطقة صعبة للغاية".