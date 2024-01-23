الاحتلال يعتقل والدة وزوجة اسير محرر من طولكرم للضغط عليه لتسليم نفسه

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الشمالي، مرورا بدوار شويكة باتجاه شارع الحدادين وسط المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت محل الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور والذي تملكه عائلة الاسير المحرر علاء شريتح، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والدته وزوجته من منزله في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن علي عودة (السلمان) في الحي الجنوبي للمدينة، بعد تكسير أبواب المنزل، وقامت بتفتيشه واخضاع ساكنيه للاستجواب.