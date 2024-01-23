الاحتلال يقتحم مخيم بلاطه شرق نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مخيم بلاطه في مدينة نابلس .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونصبت قناصاتها على اسطح المنازل المطله على المخيم، كما ودفعت بتعزيزات كبيرة برفقة جرافة عسكرية واغلقت كافة مداخله.

واضافت المصادر ان جرافة الاحتلال شرعت بإزالة الحواجز على مدخل المخيم، واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين واستهدفوا جرافات الاحتلال بأكواع متفجرة.

في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال حارة العقبة في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

يتبع ....