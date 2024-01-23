المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء "أسدود"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، استهدافها بالطيران المسيّر، ميناء أسدود، في الأراضي المحتلة. وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"، استمراراً "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة".

وكانت المقاومة قد أعلنت، أمس الاثنين، استهداف قاعدة "عين الأسد" غربي البلاد، بالطيران المُسيّر، وقاعدة حقل "كونيكو" الغازي في الداخل السوري، برشقتين صاروختين، خلال أوقاتٍ مختلفة من اليوم.

كذلك، استهدفت المقاومة، يوم الأحد، قاعدتَي حقل العمر النفطي والشدّادي الأميركيتين في العمق السوري، بواسطة طائراتٍ مسيّرة.

وفيما تواصل المقاومة العراقية استهدافاتها ضدّ قوات الاحتلال الأميركي، في كلٍ من العراق وسوريا، أقرّت وزارة الدفاع الأميركية، بإصابة نحو 70 من جنودها في البلدين.