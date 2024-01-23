للمرة الخامسة.. عدوان أميركي بريطاني يستهدف مدناً يمنية

وطن: شنت قوات أميركية - بريطانية، الليلة عدوانا جويا جديداً استهدف عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية أخرى وهو العدوان الخامس الذي تشنّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضدّ اليمن.

وهزت انفجارات كبيرة الناحية الشمالية لصنعاء، سُمعت على نطاقٍ واسع، بالتزامن مع تحليق مقاتلات حربية في الأجواء، لافتاً إلى أنّ العدوان استهدف بـ7 غارات قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء ومعسكر الحفا شرقاً.

واستهدف العدوان الأميركي - البريطاني محافظات تعز والبيضاء وحَجَّة، حيث طال مديرية رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن، كما اُستهدِف بغارتين معسكر اللواء "22" للحرس الجمهوري في منطقة الجَنَد شمالي محافظة تعز.

وعقب الغارات، صرّح مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليمنية، عبد الرحمن الأهنوني، مؤكّداً أنّ "الأميركي يريد ترميم صورته التي تهشمت بعد استهداف سفنه العسكرية".

كما شدد عضو المكتب السياسي للقوات المسلحة اليمنية، محمد البخيتي، على أنّه مهما كان حجم القصف، فإنّ العمليات العسكرية اليمنية ضد "إسرائيل" ستستمر، حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبل أيام، جدّدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدوانهما على اليمن، واستهدفتا كلاً من محافظات الحُديْدة وتعز وذَمار والبيضاء وصعدة.