"طوفان الأقصى" في يومها الـ109.. المقاومة تفاجئ الاحتلال بكمين محكم رغم مواصلة القصف وحرب الابادة على غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ109 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وكشف الاعلام العبري عن تفاصيل "حدث صعب" تعرض له جنود الاحتال في غزة حيث انفجر مبنيان بداخلهما جنود، فيما انهار أحد المباني على كتيبة احتياطية.

وأسفر الانفجار عن انهيار عمارتين في حي الكوبرا وسقوط 8 قتلى، بالاضافة إلى 10 جنود مفقودين ولم يتم التعرف على أي جهة اتصال و 6 جنود محاصرين.

فيما لا تزال فصائل المقاومة تضرب قوات الاحتلال وجيشه المتوغل في منطقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ولا تزال توقع في صفوفه قتلة وجرحى

واعلنت كتائب القسام استهدفها 3دبابات احتلالية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واوقعت قوة راجلة من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما استهدف المقاتلون جرافة من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وتفجير مبنى تحصن به قوة خاصة للاحتلال بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وتوقعها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ109 :