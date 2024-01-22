الاحتلال يكشف تفاصيل "حدث صعب" انفجار أسفر عن 8 قتلى وفقدان 10 آخرين

وطن:كشف الاعلام العبري عن تفاصيل "حدث صعب" تعرض له الجنود في غزة حيث انفجر مبنيان بقوتنا بداخلهما انهار أحد المباني على كتيبة احتياطية

وأسفر الانفجار عن انهيار عمارتين في حي الكوبرا وسقوط 8 قتلى بالتأكيد بالاضافة إلى 10 جنود مفقودين ولم يتم التعرف على أي جهة اتصال و 6 جنود محاصرين.

وعلق الاعلام العبري على الحدث أن انفجار شاحنة المتفجرات في غزة قبل ايام هو حدث بسيط مقارنة بحدث خانيونس الأخير.

وفي وقت سابق كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف ، اليوم الإثنين، بمقتل 3 ضباط إضافيين، وإصابة 3 جنود في صفوفه، في معارك خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بـ"الصعب للغاية"، موضحةً أنّ الضباط القتلى هم من "الكتيبة 202" من لواء المظليين في "جيش" الاحتلال.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، نشر الإعلام الإسرائيلي أسماء القتلى الثلاث، وهم: الرائد ديفيد ناتي الفاسي، وهو نائب قائد الكتيبة، والرائد إيلي ليفي، وهو قائد سرية في الكتيبة، والنقيب إيال مباروخ تويتو، وهو قائد فصيلة في الكتيبة.

وقال مشفى "سوروكا"، إنه استقبل خلال آخر 24 ساعة 15 مصابا من جرّاء الحرب، موضحا أن اثنان من بين المصابين جراحهم خطيرة، واثنان آخران جراحهم متوسطة الخطورة.

وأشار إلى أنه يقدّم العلاج حاليا لـ31 مصابا، بينهم 11 شخصا إصاباتهم خطيرة.

إلى ذلك نقل الاعلام العبري أن جيش الاحتلال اعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 535 منذ بدء الحرب و200 منذ بدء المعارك البرية في غزة