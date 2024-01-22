سموتريتش: إخراج الأسرى الاسرائيليين من غزة والقضاء على حماس "خيال علمي"

وطن: رأى وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أنّ القول إنّه يمكن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، والعودة للقتال و"القضاء على حماس"، هو "خيال علمي".

ونقل موقع قناة "الكنيست" العبري عن سموتريتش إنّه لن يوافق على صفقة تتضمن وقف الحرب مع حركة حماس، مضيفاً: "يمكنك القول إنّ إطلاق سراح الأسرى والعودة للقتال والقضاء على حماس هو خيال علمي".

يُشار إلى أنّ سموتريتش ووزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، دائماً ما يحثّان في تصريحاتهما المتطرفة على استمرار القتال ومواصلة الحرب لتدمير قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الاحتجاجات من جانب المستوطنين وعائلات الأسرى من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل "فوراً" مع المقاومة الفلسطينية، ومؤكدين أنّها "مهمة ملحّة وواضحة" والطريقة الوحيدة التي ستتيح إخراج الأسرى.

والجدير بالذكر أنه سبق أن شدّد ضابط الاحتياط الإسرائيلي السابق، إسحق بريك، على أنّ إعادة كل الأسرى الإسرائيليين ممكنة "عبر الوصول إلى اتفاقٍ مع حماس"، وإن كان على حساب وقف الأعمال القتالية في غزّة، حتى لا تخرج "إسرائيل" خالية الوفاض من كل الأهداف التي حددتها.

المصدر: "الميادين"