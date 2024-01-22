"كهرباء القدس": لا ارتفاع على أسعار الكهرباء

وطن: اكدت شركة كهرباء القدس انه لا ارتفاع على اسعار الكهرباء، وان رفع التعرفة الكهربائية أو خفضها إنما يتم بناء على اختلاف الأسعار من المصدر وعلى القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة ولجان التعرفة،لذلك فهي تنفي وجود أي رفع لأسعار الكهرباء، مشبرة الى أن الشركة جزء أصيل من النسيج المجتمعي، ولم ولن تكون منسلخة عن الواقع العصيب الذي نعيشه معا.

وحذرت الشركة المواطنين من تداول الإشاعات والمنشورات المضللة من أي جهة كانت تهدف للإساءة للشركة ونزع صفتها الوطنية، إذ إننا في أمس الحاجة للوحدة ونبذ التفرقة تحديدًا في هذه الظروف التي تعصف بشعبنا وقضيتنا الوطنية.

بيان للرأي العام

صادر عن مكتب مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس

إلى أبناء شعبنا الأبي الراسخ خلف مؤسساته الوطنية في وجه عصف الاحتلال وسياساته وقسوة الظروف.

تابعتم مثلنا الإشاعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حول نية الشركة رفع التعرفة الكهربائية بدءا من شهر شباط 2024.

وإننا إذ نؤكد أن رفع التعرفة الكهربائية أو خفضها إنما يتم بناء على اختلاف الأسعار من المصدر وعلى القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة ولجان التعرفة، فإننا ننفي وجود أي رفع لأسعار الكهرباء، فالشركة جزء أصيل من النسيج المجتمعي، ولم ولن تكون منسلخة عن الواقع العصيب الذي نعيشه معا، كما نؤكد أن إدارة الشركة تتعامل بالكثير من الحكمة والمسؤولية الوطنية العالية في هذا الملف.

ونهيب بالمواطنين الكرام والمشتركين الأعزاء توخي الحذر من تداول الإشاعات والمنشورات المضللة من أي جهة كانت تهدف للإساءة للشركة ونزع صفتها الوطنية، إذ إننا في أمس الحاجة للوحدة ونبذ التفرقة تحديدًا في هذه الظروف التي تعصف بشعبنا وقضيتنا الوطنية.

وختاما، فإن شركة كهرباء محافظة القدس هي أولا واخيرًا شركة وطنية فلسطينية مقدسية ذات ماض عريق يمتد لأكثر من مئة عام في خدمة وطننا وشعبنا ولن يثنيها عائق عن مواصلة هذا الطريق، طريق الواجب والمسؤولية الوطنية.