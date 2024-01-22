اليمن: القوات المسلحة تؤكد استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية في البحر الأحمر

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحلة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية استهدفتْ سفينة الشحن العسكرية الأميركية، "أوشن جاز" (OCEAN JAZZ)، في خليجِ عدن، بصواريخَ بحرية، دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وذكر سريع أن الاستهداف يأتي "رداً على العدوان الإسرائيلي على المدنيين"، مؤكداً أنَّ "الردّ على الاعتداءاتِ الأميركيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة"، وأنَّ "أيَّ اعتداء جديد لن يبقى من دون رد وعقاب".

وشدّد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارَها في منع السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".