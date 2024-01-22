حزب الله يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، استشهاد اثنين من مقاتليها على طريق القدس أثناء تأديتهما واجبهما المقاوم ، كما نشرت عدّة بياناتٍ مقتضبة تبنّت فيها عمليات استهداف لمواقع الاحتلال الإسرائيلية، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وزفّت المقاومة الإسلامية المقاومَين، سامح أسعد أسعد "أبو تراب"، من بلدة كفركلا، وعلي سعيد يحيى "جواد"، من بلدة الطيبة، في جنوبي لبنان، شهيدَين على طريق القدس.

وضمن مواصلتها عملياتها ضدّ مواقع وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مقاتليها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط مستوطنة "إيفن مناحم" ‌‏بالأسلحة الصاروخية.‏

وباستخدامها الأسلحة الصاروخية أيضاً، استهدافت المقاومة الإسلامية موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكّدةً تحقّق إصاباتٍ مباشرة في الموقع.

كما أعلنت المقاومة استهدافها قوةً ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج ‌قرب ثكنة "زرعيت" ‏بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابةً مباشرة.



وكانت المقاومة قد أكّدت، في وقتٍ سابق اليوم، استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب ‌‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة أيضاً.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر اليوم، ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏قوّة إسرائيلية قرب ثكنة "زرعيت" كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، وفق ما ورد في بيان حزب الله، ما أدّى إلى ‏إصابات مؤكدة.



