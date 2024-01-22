الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط من جنوده وإصابة 3 آخرين

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمقتل 3 ضباط إضافيين، وإصابة 3 جنود في صفوفه، في معارك خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بـ"الصعب للغاية"، موضحةً أنّ الضباط القتلى هم من "الكتيبة 202" من لواء المظليين في "جيش" الاحتلال.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، نشر الإعلام الإسرائيلي أسماء القتلى الثلاث، وهم: الرائد ديفيد ناتي الفاسي، وهو نائب قائد الكتيبة، والرائد إيلي ليفي، وهو قائد سرية في الكتيبة، والنقيب إيال مباروخ تويتو، وهو قائد فصيلة في الكتيبة.

إلى ذلك نقل الاعلام العبري أن جيش الاحتلال اعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 535 منذ بدء الحرب و200 منذ بدء المعارك البرية في غزة