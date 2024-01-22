في لقاء موسع..نقابة المحامين تجتمع مع الفريق القانوني لجمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

وطن: اجتمع نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس اليوم وأعضاء مجلس النقابة المحامون داود درعاوي وراوية أبو زهيري ومحمد هريني ولؤي أبو جابر، وعدد من النقباء وأعضاء مجالس نقابة المحامين السابقين ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك بحضور رئيس النقابة العامة للمحامين في جنوب إفريقيا المحامي مايرون ديورنس مع أعضاء الفريق القانوني الذي مثل جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والذي ضم المحامون عديلة هسيم وماكس دو بليسس وسارة بوديفون جونز وتشيديسو راموغولي وتيمبيكا نيغاكيتوبي وليراتو زيكالالا وإسلام موساجي وشيناز موغنا وزامير عمر وبايرون موريس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

افتتح النقيب عباس اللقاء معبرا باسم نقابة المحامين الفلسطينيين وبإسم كافة المحامين الفلسطينيين عن عظيم الشكر والتقدير لأعضاء الفريق القانوني على جهودهم النوعية في سياق تقديم وعرض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في سياقه التاريخي وفي سياق الإبادة المتواصلة في قطاع غزة أمام المحكمة.

وأثنى الحضور من نقابة المحامين الفلسطينيين على الجهد المقدر للفريق القانوني واعتزازهم بالمواقف الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني. وفي ذات الاطار، قدم الحضور تمهيد موجز حول العدوان اليومي المستمر والمفروض على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية.

بدوره قدم النقيب ديورنس والمحامية عديلة هسيم أعضاء الفريق القانوني، الذين عبروا جميعا عن سعادتهم بهذا اللقاء مؤكدين موقفهم الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في السياق الحقوقي في مواجهة ما يتعرض له من إبادة وظلم تاريخ ممتد لعقود مضت.

وفي ختام اللقاء اتفق الحضور على أهمية البناء على هذا اللقاء في سياق التعاون المستقبلي في كافة القضايا الحقوقية المعروضة.