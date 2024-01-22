أسامة حمدان: أكثر من نصف مليون مواطن في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعاً

وطن: أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن أكثر من نصف مليون من شعبنا في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا.داعياً المنظمات الدولية إلى إعلان شمال غزة منطقة مجاعة.

وأضاف "سكان قطاع غزة اضطروا لطحن علف الحيوانات مع انعدام الدقيق والأغذية."

وقال حمدان إن الاحتلال يرتكب مجازر في خان يونس ضمن عدوانه المتواصل على غزة. محملاً حكومة الاحتلال وإدارة الأمريكية المسؤولية عن المجازر التي يتعرض لها شعبنا.

عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية.



ودان حمدان تصنيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية والعدوان الأميركي البريطاني على اليمن. مشيراً أن هناك إصرار أميركي على عسكرة البحر الأحمر لحماية ظهر الاحتلال في جرائمه على شعبنا

واضاف حمدان" هناك خداع أميركي ورسالتنا واضحة لبايدن أنه يشارك في جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا. تصريحات بايدن التي تدعم دولة فلسطينية ستبقى بلا مصداقية ما لم يتوقف العدوان وإرسال السلاح فورا".

وأكد "آن الأوان لقطع يد الاحتلال التي تعتدي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وعلى المنطقة برمتها".

وحول الحديث عن صفقة تبادل للأسرى قال حمدان "لا يمكن التفاؤل حتى اللحظة في نجاح أي مبادرة مع استمرار نتنياهو في سلوكه."







