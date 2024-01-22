"التايمز": حماس مستمرة في القتال على الرغم من ادعاء جيش الاحتلال السيطرة على شمال غزة

وطن: كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أنّ "حماس مستمرة في القتال على الرغم من ادعاء جيش الاحتلال السيطرة على شمال غزة".

وشرحت الصحيفة أنّ "قوات الاحتلال لا تزال تواجه مقاومة شرسة في شمال غزة، على الرغم من ادعائها بأنها قادرة على تقليص عملياتها في المنطقة".

ولفتت إلى أنّ "قدرة حماس على الاستمرار في نشر قوات على الأرض في مدينة غزة، بعد نحو ثلاثة أشهر من دخول جيش الاحتلال لأول مرة إلى القطاع، أثارت تساؤلات حول استراتيجية الحكومة للحرب".

وقبل أيام، أفاد مصدر ميداني، بانسحاب كلي للاحتلال من مناطق محافظتي غزّة والشمال إلى داخل مناطق الغلاف، لافتاً إلى أن ضربات المقاومة لا تسمح لها بالتموضع الآمن، ما اضّطرها إلى الانسحاب باتجاه مستوطنة نتساريم (في غلاف غزة).

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقّق بعد أيّاً من أهداف الحرب التي قرّر أن يشنّها على حركة "حماس" في قطاع غزّة.

وقالت إنّ "حماس لا تزال القوّة المهيمنة في القطاع بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب".

المصدر: "التايمز" + "الميادين"