استمرار القصف على خان يونس.. 7 شهداء بينهم اثنان دهسهم الاحتلال داخل "كرفان"

وطن: استشهد 7 مواطنين على الأقل، ظهر اليوم الاثنين، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 5 جثث "متفحمة" وصلت إلى مستشفى ناصر بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على شارع "القدرة" في مدينة خان يونس.

وفي خان يونس، استشهد مواطن وابنته وأصيب آخرون من عائلة غنام، بعد أن دعست قوات الاحتلال "كرفانا" كانوا بداخله، كما جرف الاحتلال ديوان عائلة العقاد و40 منزلا على الأقل تعود للعائلة إلى الغرب من خان يونس.

وفي السياق، قالت المصادر إن المواطنين اضطروا لدفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، كان الاحتلال استهدفهم في وقت سابق اليوم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "الخير" غرب مدينة خان يونس، واحتجزت الطواقم الطبية والمصابين والمرضى داخله.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 50 شهيدا إلى مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.

وشمال القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في حي الزيتون بقذائف المدفعية.

كما ارتقى شهيد على الأقل، وأصيب 3 مواطنين في قصف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.