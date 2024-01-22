الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: خضنا معارك ضارية وأوقعنا القتلى والجرحى في جيش الاحتلال

وطن: أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) اليوم الاثنين، أم مقاتلوها خاضوا معارك ضارية ضد قوات الاحتلال على محاور مخيم جباليا والبريج وخانيونس وشرق رفح، ودمروا آليات، وأوقعوا في صفوفه قتلى وجرحى.

واستعرض المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) أبو خالد، في بلاغ عسكري، المعارك الضارية التي خاضتها قوات الشهيد عمر القاسم، على محاور مخيم جباليا والبريج وخانيونس وشرق رفح حيث استهدفت وحدة المدفعية مواقع الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، موقع إسناد صوفا، وأمطرته بعدد من قنابل الهاون من العيار الثقيل، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت في صفوف الاحتلال خسائر.

كما خاضت «قوات الشهيد عمر القاسم»، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على محاور جورة اللوت والبطن السمين في خانيونس، ونجحوا بتفجير عبوة ناسفة شديدة التفجير بإحدى آليات الاحتلال، وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا في صفوف جنود الاحتلال قتلى وجرحى.

وأضاف أبو خالد أن قوات الشهيد عمر القاسم خاضت معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي على محور الدعوة شمال شرق مخيم البريج، وأوقعوا في صفوف قوات الاحتلال خسائر فادحة.

كما خاضت «قوات الشهيد عمر القاسم» اشتباكات ضارية شرق مخيم جباليا في شمال القطاع، مستخدمة الرشاشات والقنابل اليدوية، وقذائف «تي بي جي» المضادة للأفراد، وأوقعت في صفوف الاحتلال خسائر فادحة