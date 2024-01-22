مستوطنون يشقون طريقا استعماريا في بتير غرب بيت لحم

وطن: شق مستوطنون، اليوم الإثنين، طريقا استيطانيا جديدا في بلدة بتير، غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة بتير عمر القيسي، بأن مستوطنين شقوا طريقا استيطانيا يحيط بأرض في منطقتي "طف عبد الله" "والقصير"، شمال شرق البلدة، تقدر مساحتها بحوالي 100 دونم، ويمتلك أصحابها أوراق ملكية "طابو" فيها.

وأشار إلى أن المستوطنين كانوا قد استولوا على هذه الأرض في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ونصبوا فيها عددا من البيوت المتنقلة وبركسا لتربية المواشي، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية.

وأضاف القيسي أن المستوطنين جرفوا الأرض في وقت سابق، وشقوا طريقا استيطانيا داخلها، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المجاورة لها.

يُذكر أن المنطقة شمال شرق بتير تتعرض منذ خمس سنوات لهجمة استيطانية، بهدف الاستيلاء عليها.