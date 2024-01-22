"قوات الشهيد عمر القاسم" تعلن عن اسماء 28 شهيدا من قادتها وعناصرها استشهدوا منذ طوفان الأقصى

وطن: أصدرت القيادة العسكرية لـ"قوات الشهيد عمر القاسم" (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) بياناً، كشفت فيه عن أسماء 28 من شهدائها، قادة ومقاتلين، خلال الفترة من 7/10/2023 وحتى 5/1/2024، "خاضوا معارك البطولة والفداء والتضحية الغالية على كافة محاور القطاع، في تصدي بطولي لقوات العدو الإسرائيلي، أوقعوا في صفوف ضباطه وجنوده، أكثر من 63 بين قتيل وجريح، ودمروا وأعطبوا له ما لا يقل عن 27 آلية، من دبابات وناقلات جند وجرافات وغيره"ا.

وأضافت القيادة العسكرية في بلاغ عسكري وصل لوطن نسخة عنه " إن مقاتلينا انخرطوا في القتال، على كافة المحاور منذ اللحظة الأولى لاندلاع معركة «طوفان الأقصى» فوق أرض فلسطين في المنطقة المسماة «غلاف غزة»، حيث استشهد لـ«قوات الشهيد عمر القاسم» 5 من مقاتليها، من بينهم أحد أعضاء المجلس العسكري، وفقدنا الاتصال بمجموعة من المقاتلين، أحجمت القيادة العسكرية عن ذكر عددهم، والكشف عن أسمائهم ضماناً لسلامتهم."

وأضافت "لقد أكد رفاقنا وفي الميدان، أنهم الأبناء البررة والمخلصون للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تشربوا مبادئها وشعاراتها ومواقفها، والتزموا منطلقاتها الفكرية، في الدفاع عن الشعب والوطن، في مواجهة العدو ومقاومته، ومواصلة النضال إلى أن تتحقق أهداف شعبنا في دحر الاحتلال، وقيام دولتنا المستقلة وعودة اللاجئين."

وشددت القيادة العسكرية على "أن ما نعلن عنه اليوم، ما هو إلا قافلة أولى من شهدائنا، ومن أجل تجديد العهد على مواصلة القتال، فوق كل شبر من أرض القطاع، بكل شجاعة وإقدام، بكل ما يتوفر بين أيدينا من سلاح، إلى أن يحمل العدو الإسرائيلي عصاه ويرحل ذليلاً، مكللاً بالعار، جراء الجرائم البشعة التي اقترفها بحق شعبنا، يعزينا في ذلك أننا أرغمنا العدو على دفع الثمن الغالي، وعلى هذا الطريق نواصل عهداً لشعبنا ولمقاومتنا الباسلة، ولشهدائنا، وكافة الشهداء الأبطال، مشددين على الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة، باعتبارها سلاحاً من أهم أسلحتنا في المواجهة الشاملة"