أنصار الله: 64 سفينة عبرت البحر الأحمر بأمان .. "لا علاقة لنا بإسرائيل" بطاقة المرور من البحر الأحمر

وطن: أعلنت جماعة انصار الله اليمنية، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان"، بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل"، حيث لجأت الكثير من السفن لهذا الإجراء للإعلان عن تبرئها من إسرائيل .

‏جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس".

حيث قال الحوثي إن "أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

كما أضاف أن "هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة".

وتابع: "لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص"، مضيفا "ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية".