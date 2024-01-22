الموساد يقدم إحاطة لمجلس الحرب بشأن صفقة تبادل

وطن: من المتوقع أن يقدم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) اليوم الاثنين إحاطة إلى مجلس الحرب بشأن التقدم في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وسط خلافات في حكومة الاحتلال بشأن الحرب في قطاع غزة وضغوط من أهالي المحتجزين للتوصل إلى صفقة.

ووفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيشارك في مجلس الحرب مساء اليوم، لتقديم معلومات عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس من شأنها بلورة صفقة جديدة.

ورفضت إسرائيل شروط حركة حماس والتي تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب الجيش من المناطق التي توغل فيها بقطاع غزة لإبرام صفقة تبادل، بذريعة أن هذه الشروط تهدد أمنها، وأن الضغط العسكري كفيل بجعل حماس توافق على صفقة تبادل أسرى بشروط إسرائيلية.

لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا شديدة لاستعادة المحتجزين الذين أسروا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا سيما أن بعضهم قضى بنيران الجنود.