الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات في محافظات الضفة.

في الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت حسن اكرم زغموت، واسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة بيتونيا، غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد محمد أبو البهاء، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة، وعاثت بمحتوياتها، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قبيا، غرب رام الله.