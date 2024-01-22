الليلة الاعنف منذ بدء الحرب.. شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال على خان يونس

وطن: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مجزرة جديدة بحق المواطنين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع محاولات توغل قواته التي تواجه تصد عنيف من فصائل المقاومة في المنطقة.

واستشهد 12 مواطنا بينهم 3 أطفال وسيدة فيما أصيب العشرات بجروح جراء قصف الاحتلال هو الأعنف على مدينة خانيونس منذ بدء العدوان، حسب مصادر محلية.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة بعد قصف طيران الاحتلال الحربي على مناطق متفرقة في خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في عمارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس.

وتصاعدت وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس.ِ

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.