إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر عين

وطن: أُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال قرية قراوة بني زيت واعتدت على المواطنين وكسرت عدد من المركبات.