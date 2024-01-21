"طوفان الأقصى" في يومها الـ108.. المقاومة تصمد في وجه الاحتلال وحرب الابادة متواصلة في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ108 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وكانت حركة حماس قد أوضحت أنّ "طوفان الأقصى" كانت خطوةً ضروريةً واستجابةً طبيعيةً لمواجهة ما يُحاك من مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما كانت لمواجهة مخطّطات "إسرائيل" على الأرض وتهويدها وحسم السيادة على المسجد الأقصى.

فيما لا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تضرب قوات الاحتلال وجيشه المتوغل في منطقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ولا تزال توقع في صفوفه قتلة وجرحى.

واعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة للاحتلال من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وقصف تحشدات لقوات الاحتلال شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي حصيلة غير نهائية أشارت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

في ذات الوقت بدأت تحركات واشنطن نحو ابرام صفقة تبادل للأسرى الاسرائيليين ضمن قناعة إدارة بايدن أن التوصل لصفقة بشأن الأسرى سيقود لوقف الحرب على قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ108 :