اصابة شاب برصاص الاحتلال في ضاحية شويكة بطولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأصابت شابا بالرصاص.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحموا الضاحية من جهتها الغربية، تساندهم دوريات وآليات عسكرية التي جابت شوارعها الرئيسية وحاراتها، وفي محيط المسجد القديم وحارة النعالوة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اطلقوا النار تجاه مركبات المواطنين، ما أدى الى اصابة شاب برصاص الاحتلال في الظهر وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.