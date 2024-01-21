رداً على مجازر الاحتلال بغزة..المقاومة العراقية تستهدف قاعدتي الشدّادي وحقل العمر الأميركيتين في سوريا

وطن: تبنّت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة قاعدتَي حقل العمر النفطي، والشدّادي الأميركيتين في العمق السوري، بواسطة طائراتٍ مسيّرة، وذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

و أفاد مصادر صحفية بسماع أصوات انفجاراتٍ من داخل القاعدة الأميركية في مدينة الشدّادي جنوبي محافظة الحسكة السورية، مُضيفاً أنّ المضادات الجوية الأرضية للقوات الأميركية في القاعدة حاولت التصدي لهجومٍ صاروخي عليها.

كما استهدفت المقاومة العراقية القاعدة الأميركية في القرية الخضراء في العمق السوري، والتي تحوي مساكن القوات الأميركية في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور.

المصدر:الميادين