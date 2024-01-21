الاحتلال يقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

وطن:اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية واعتقلت عددأً من المواطنين ونكلت بآخرين.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، الشاب عيد محمد حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين أثناء مروره على حاجز عسكري على دوار بلدة عرابة، فيما اعتقلت الشاب أسامة نصار أبو صويص، من قرية بيت قاد بعد استدعائه الى معسكر سالم لمقابلة مخابراته.، بينما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر أحمد باجس أحمد حجاج من بلدة بيت ريما غرب رام الله ، أثناء تواجده في مدينة البيرة.

إلى ذلك نكلت قوات الاحتلال بشابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، فيما اندلعت مواجهات في فقوعة شمال شرق المدينة .

وذكرت مصادر محلية أن الشابين هما إيهاب وفارس تركمان، بعد إقتحامها حي البعاجوة، وتم نقلهما الى مستشفى ابن سينا في جنين، كما داهمت تلك القوات عدة أحياء في البلدة.

و اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية فقوعة المحاذية لجدار الضم شمال شرق جنين، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات وإصابات.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، في بلدة نحالين غرب بيت لحم،حيث اندلعت على اثر ذلك مواجهات مع الشبان، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت، دون ان يبلغ عن إصابات .