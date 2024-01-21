جنين: الاحتلال يعتقل شابين من جبع وبيت قاد ومواجهات في زبوبا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، شابين من بلدة جبع، وقرية بيت قاد، بينما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيد محمد حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين أثناء مروره على حاجز عسكري على دوار بلدة عرابة، فيما اعتقلت الشاب أسامة نصار أبو صويص، من قرية بيت قاد بعد استدعائه الى معسكر سالم لمقابلة مخابراته.



الى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية زبوبا غرب جنين، ومداهمتها منزل المواطن حسين جرادات، ونصبها كمينا في ساحة منزله .

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