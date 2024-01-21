مستوطنون يطلقون النار على الأغنام ويطاردون الرعاة بمسافر يطا

وطن: أعدم مستوطنون عددا من الأغنام، اليوم الأحد، في مسافر يطا، وطردوا رعاة الأغنام من مراعيهم، وطردوا مزارعا من أرضه.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني مستوطنة "بيت يائير" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، أطلقوا النار على الأغنام التي تعود للمواطن جهاد مر، وقتلوا ثلاثة منها، وأصابوا رابعة بالرصاص، فيما لاحقوا رعاة الأغنام في خربة منيزل القريبة من المستوطنة.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا عمليات ملاحقة لرعاة الأغنام والمزارعين في عدد من التجمعات بالمسافر، تركزت في المفقرة، والتركيز، وغيرها، حيث تم ملاحقة رعاة الأغنام وأغنامهم، وطردوا المزارعين من أرضهم ومراعيهم، من بينهم المواطن فضل حمادة الذي منعوه من العمل في أرضه.

وزرع المستوطنون الأشجار في الطريق التي تم الاستيلاء عليها، والتي تربط مستعمرتي "متسبي يائير" و"افيجال" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.