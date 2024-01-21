نقيب المحامين يلتقي بالطاقم القانوني للمجلس النرويجي للاجئين NRC

وطن: استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس في مقر النقابة في مدينة رام الله اليوم الطاقم القانوني في المجلس النرويجي للاجئين NRC وذلك في اطار جهود النقابة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحقوقية على المستوى المحلي والدولي.

وناقش الحضور الحالات التي يتابعها الطاقم القانوني للمجلس النرويجي والمتعلقة بقضايا الإسكان والأرض والملكيات وأوامر الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال.

وقد تم الإتفاق على أهمية تعزيز أفاق التعاون بين الجانبين بما يعزز قدرات الزميلات والزملاء المحامين في مجالات الاختصاص والخدمات التي يقدمها المجلس.