"الأورومتوسطي": "إسرائيل" دمرت جامعات ومدارس غزة واستهدفت عشرات الأكاديميين

وطن: أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانٍ، اليوم الأحد، توثّيقه قتل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي 94 من أساتذة الجامعات الفلسطينية، إلى جانب مئات المعلمين، وآلاف الطلبة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنّها على قطاع غزّة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضح المرصد أنّ "الجيش" الإسرائيلي نفّذ هجماتٍ متعمّدة ومحددة، من بين آلاف الغارات الجوية، ضد شخصيات أكاديمية وعلمية وفكرية في قطاع غزّة، حيث قتل العشرات منهم في غاراتٍ مباشرة استهدفت منازلهم دون سابق إنذار، مع أفراد عائلاتهم أو عائلات أخرى نزحت إليهم أو نزحوا إليها.

وذكر المرصد في بيانه أنّ "المعطيات الأولية لعمليات الاستهداف تشير إلى عدم وجود أي مبرر أو هدف واضح وراء استهداف هؤلاء الأكادميين".

ولفت إلى أنّ القائمة التي وثّقها تضم 17 شخصية يحملون درجة البروفيسور، و59 يحملون درجة الدكتوراه، و18 يحملون درجة الماجستير، مؤكّداً أنّ هذه الحصيلة غير نهائية، ومُشيراً إلى وجود تقديرات تؤكّد وجود أعدادٍ أخرى من الأكاديميين المستهدفين، وكذلك من حملة الشهادات العليا، حيث لم يتم حصرهم نتيجة صعوبات التوثيق الناجمة عن تعذّر الحركة، وانقطاع الاتصالات والإنترنت، ووجود آلاف المفقودين ممن لم يتم حصرهم بعد.

كما أشار أيضاً إلى أنّ الأكاديميين المستهدفين بالقتل الإسرائيلي موزعين على شتى علوم المعرفة، وغالبيتهم يمثلون مرتكزات العمل الأكاديمي في جامعات قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ ما يعزز احتمالية تعمّد استهداف "إسرائيل" لكافة مقوّمات الحياة في قطاع غزة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج وواسع النطاق للأعيان الثقافية، ومنها التاريخية، مضيفاً أنّه على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع، دمّر الاحتلال بشكلٍ مباشر جميع الجامعات فيه.

وجاء تدمير الجامعات، حسب توثيق المرصد، عبر مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في عمليات قصفٍ استهدفت مبانٍ في جامعتي "الإسلامية" و"الأزهر"، ثم امتد الأمر لبقية الجامعات، وصولاً إلى تفجير بعضها ونسفها بالكامل بعد تحويلها إلى ثكناتٍ عسكرية، كما حدث في جامعة "الإسراء" جنوبي مدينة غزة، والتي نشر الإعلام الإسرائيلي قبل أيام، مقطع فيديو يوثّق نسفها من قوات جيش الاحتلال، والذي جاء بعد 70 يوماً من تحويلها إلى ثكنة عسكرية، ومركز اعتقال مؤقت.

وذكر المرصد أنّ التقديرات الأولية تشير أيضاً إلى استشهاد المئات من طلبة الجامعات جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ تدمير الجامعات وقتل الأكاديميين والطلبة سيزيد من صعوبة استئناف الحياة الجامعية والأكاديمية بعد توقف الهجوم، إذ قد يحتاج الأمر إلى سنوات حتى تتمكن الجامعات من استئناف الدراسة في بيئة مدمرة بالكامل.

وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد قُتل نحو 4.327 طالباً وأصيب 7.819 آخرين، فيما قتل 231 معلماً وإدارياً، وأصيب 756 بجروح مختلفة.



ووفق المرصد فإنّ هناك 281 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في قطاع غزة. وطال الاستهداف الإسرائيلي للمدارس 90% من الأبنية المدرسية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة. إلى جانب ذلك، تبقى نحو 29% من الأبنية المدرسية غير قابلة للتشغيل نتيجة تعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، فيما تُستخدم 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.



وشدد المرصد الأورومتوسطي في البيان على أنّ ما تنتهجه "إسرائيل" عبر هجومها العسكري الممنهج من التدمير الواسع النطاق والمتعمّد للممتلكات الثقافية والتاريخية، كالجامعات والمدارس والمكتبات ودور الأرشيف، يأتي في إطار سياسات "إسرائيل" العلنية بجعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة والسكن، وبالتالي خلق بيئة قسرية مفتقدة لأدنى مقومات الحياة والخدمات، قد تدفع سكانه في نهاية المطاف إلى الهجرة.



وذكر بيان المرصد في الختام، أنّ شنّ الهجمات العسكرية ضد الأعيان المدنية، وخصوصاً تلك التي تتمتع بحماية خاصة، كالأعيان الثقافية والتاريخية، لا يشكل فقط انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل يأتي أيضاً في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة، والتي تهدف من خلالها إلى تدمير الفلسطينيين بدنياً وروحيّاً.

يذكر أن خلال حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بات من الواضح ان الاحتلال يتعمد اغتيال العلم والعلماء في قطاع غزة، ضمن سياسة ممنهجة.

ففي اخر قائمة محدثة لأسماء العلماء والأكاديميين الذين استشهدوا خلال الحرب، بلغت 40 اسماً ممن يحملون شهادات الاستاذ الدكتور "بروفيسور" أو الدكتوراة في مجالات علمية عديدة.

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