جيش الاحتلال يقتحم بلدة سعير ويعقتل 3 مواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، فيما احتجزت عدد من المواطنين وحققت معهم.

وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت نحو 30 مواطنا أثناء تواجدهم في أحد المنازل، فيما اعتقلت الشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، ومنير نضال جرادات، بينما أجرت تحقيقات ميدانية مع المحتجزين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحد بيوت العزاء في البلدة، خلال عملية الاقتحام التي تخللها استفزاز المواطنين وتوقيف بعضهم والتدقيق في هوياتهم والاعتداء على بعضهم.