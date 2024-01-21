نادي الأسير: انتشار الأمراض والأوبئة بين المعتقلين في سجون الاحتلال

وطن: حذر نادي الأسير، من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك في ضوء العديد من المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض تحديدا الأمراض الجلدية.

وقال نادي الأسير في بيان إن الإجراءات التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحق الأسرى بعد عملية طوفان الأقصى، إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة التي أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق.

وأكد البيان أن إدارة السجون صعدت من مستوى الجرائم الطبية التي تجاوزت مفهوم (الإهمال المتعمد) والذي شكل على مدار السنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال.