نقابة الصحفيين: ماضون قدما في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

وطن: أكدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين المضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين، وعدم إفلات قادته من العقاب، عبر العمل الدءوب مع الاتحاد الدولي للصحفيين وطواقم المحاميين الدوليين، وتقديم الشكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الأميركية والأوروبية المتاح التقدم لها من أجل محاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال وداعميه الامريكان على هذه الجرائم.

وطالبت النقابة، منظمة اليونسكو ومفوضي الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، بأخذ دورهم وتفعيل صلاحياتهم لحماية الصحفيين وضمان حرية العمل الصحفي، بما يشمل ضمان دخول الصحفيين الى قطاع غزة وثبات التواصل مع الصحفيين في غزة عبر الاتصال الهاتفي والانترنت.

وناقشت الأمانة العامة خطط وتوجهات اللجان المتخصصة في النقابة للعام الجاري 2024، مشددة على أهمية مشاركة وانخراط أكبر عدد من الصحفيين في هذه اللجان كل حسب اهتماماته وميوله ومنطقة سكناه.