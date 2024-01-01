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اللجنة الشعبية لخدمات طولكرم لوطن: مخيم طولكرم بات منطقة "من ...
العدالة الدولية تحت المطرقة
الجهاد الإسلامي في لبنان لوطن: الوحدة الوطنية هي السبيل للان ...
المختص بالشأن الاسرائيلي عادل شديد لوطن: انهيار مجلس الحرب ا ...
مجلس قروي رمون لوطن: محرومون من الوصول لثلثي أراضي البلدة وأ ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ107..الاحتلال يرتكب مجازر جديدة ف ...
وزير الحكم المحلي: سنبني كل ما دمره الاحتلال في المخيمات
السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة كونها مصحوبة بشر ...
الاحتلال يهدم منزلي الشهيدين القواسمي في مدينة الخليل
خاص "وطن"| الاحتلال يغتال العلم والعلماء في غزة .. الجريمة ا ...
تحليل:في عمليات الفعل ورد الفعل.. كيف يُقرأ استهداف حرس الثو ...
رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر أبو زيد لوطن: الحراك ...
تجدد قصف الاحتلال على بلدات جنوب لبنان
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم
جنوب أفريقيا: العدل الدولية قد تصدر حكمها خلال أسبوع
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
الاقتطاع من اموال المقاصة يتعارض مع القانون الدولي ...
السلطة الفلسطينية والبحث عن دور
بين المائة يوم وأربع وأربعين سنة، سنة ضوئية من الفارق الحضار ...
استعادة الرعاية الصحية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
حرب "إسرائيل" على غزة.. قتال بلا أهداف
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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